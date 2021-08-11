В Калининграде завершился международный музыкальный фестиваль

Международный музыкальный фестиваль «Кантата», проходящий в Калининграде, в понедельник, 9 августа, завершился торжественным гала-концертом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие прошло на соборной площади Кафедрального собора на острове Канта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сразу объявил, что фестиваль получит продолжение. «Я хочу вас всех пригласить уже на следующий фестиваль «Кантата» в 2022 году. Мы расширим количество площадок, чтобы провести праздник классической музыки в уже других декорациях, которыми станут кирхи, соборы и замки», — отметил он.

В рамках фестиваля, продолжавшегося пять дней, прошло пять концертов на разных сценах, включая руины замков «Бранденбург» и «Гердауэн», земляной вал у Музея янтаря и Кафедральный собор на острове Канта.

Концерты посетители свыше 500 человек, предъявившие сертификаты о полном вакцинировании, либо ПЦР-тесты. Трансляции мероприятий посмотрели более 700 тысяч зрителей.

За пять дней организаторы фестиваля собрали около полумиллиона рублей за счет счет проданных билетов и пожертвований в фонд. В ближайшее время будет принято решение об адресате этой суммы — будет определен объект, нуждающийся в реконструкции.