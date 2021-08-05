Организаторы назвали площадку проведения фестиваля Aviapark Music Day

Организаторы музыкального фестиваля Aviapark Music Day назвали площадку, которая примет мероприятие 29 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Мероприятие в COVID-free формате проведут в парке «Ходынское поле» на северо-западе Москвы. Зрителей ждет насыщенная программа, в рамках которой выступят британская модерн-соул-группа Jungle, инди-фолк исполнительница из ЮАР Red Robyn, а также группы Sirotkin и «Самое большое простое число».

Помимо музыкальной части программы гостям пообещали фуд-корт в формате Ready Made и Backstage Fashion Market от универмага Trend Island, где можно будет подобрать одежду или аксессуары и украшения от разных брендов со скидкой в 70 процентов.

Планируя программу, были учтены и предпочтения самых маленьких гостей — специально для детей школьного и дошкольного возраста с 13:00 до 19:00 будет работать специальная площадка с играми и мастер-классами, которую будет курировать фестиваль «Луч».

Для гостей фестиваля будет действовать особый режим пропуска: помимо билета, взрослым потребуется предъявить паспорт и QR-код, полученный после перенесенного коронавируса, вакцинации или сдачи ПЦР-теста. Детям QR-код не понадобится.

Комментируя принятые меры, креативный директор «Авиапарка» Максим Лапчук указал, что организаторы постарались обеспечить безопасность гостей фестиваля. Он добавил, что успевшие приобрести билет могут по специальной цене сделать ПЦР-тест через партнера мероприятия, CMD. Для этого нужно будет предъявить купленный билет в любом из медицинских офисов компании.

Ранее сообщалось, что на фестивале Signal в Никола-Ленивце представят 50-метровую медиабашню. Антенна, представленная командой Signal, студией SILA SVETA и компанией «Связной», будет транслировать аудио-реактивный контент, реагируя на музыку со сцены Möbius.