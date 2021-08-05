В Оренбурге пройдет кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»

В Оренбурге пройдет XIV международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Об этом сообщает портал RIA56.

В этом году мероприятие несмотря на пандемию коронавируса состоится в очном формате, однако показы, спектакли и творческие встречи будут проводиться в закрытом режиме. Фестиваль откроется 26 августа во дворце культуры и спорта «Газовик», ведущим церемонии выступит заслуженный артист России Александр Олешко. Гостями церемонии станут Федор Добронравов, Ирина Алферова, Евгений Князев и многие другие.

В конкурсах будут участвовать 16 полнометражных и 20 короткометражных кинолент из Китая, США, Франции, Филиппин и других стран. Церемония закрытия фестиваля состоится 31 августа.

В конце июля стало известно, что французский актер Жерар Депардье расхвалил Светлогорск на открытии фестиваля «Балтийские дебюты».