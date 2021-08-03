Любимова рассказала о работе Минкульта после саммита министров культуры G20

Министерство культуры России продолжает работу над законопроектом, в котором дается характеристика понятиям креативной индустрии. Об этом глава ведомства Ольга Любимова рассказала «Ленте.ру» во вторник, 3 августа, отвечая на вопрос о том, какие шаги сделаны для развития творческих индустрий в России после недавнего саммита министров культуры «Большой двадцатки» (G20).

«Очень важно также разработать механизмы их государственной поддержки. Все это затрагивает большой пласт культурной сферы — представителей народно-художественных промыслов и ремесел, музыки, кино, анимации, живописи, архитектуры и многих других направлений. Талантливые команды уже формируют среду, способствующую появлению прорывных решений и инновационных продуктов. Распространенная практика в регионах — создание городских арт-резиденций. Это места, где представители профессионального сообщества имеют все возможности и ресурсы для самореализации», — сказала Любимова.

Кроме того, Любимова отреагировала на инициативу общественного совета при Минкульте о проверке театральных постановок на предмет сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей. «Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», — заявила министр.

Также глава Минкульта высказалась о включении фильма «Блокадный дневник» в конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля, напомнив, что лента снималась при поддержке ведомства. «В целом Китай для нас является очень перспективным рынком отечественной аудиовизуальной продукции», — отметила она.