Басилашвили прокомментировал жалобу «Офицеров России» на «Современник»

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал жалобы организации «Офицеры России» на постановку «Первый хлеб» в театре «Современник». Об этом сообщает NEWS.ru.

«"Ай-ай-ай", — могу сказать я. А эти люди перед строем ни разу этой лексики не употребляли? Пусть посмотрят на себя в зеркало. Материть солдат безмолвных, которые стоят перед тобой навытяжку, очень легко!» — высказался актер.

Он выступил против цензуры в театре и подчеркнул, что исполнительница главной роли Лия Ахеджакова «не могла допустить что-то оскорбительное в адрес зрителя».

Ранее сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля театра «Современник» «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы, роль которой исполнила Ахеджакова.

29 июля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.