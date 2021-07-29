Ахеджакова назвала причину жалобы «Офицеров России» на спектакль «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова назвала причину жалобы организации «Офицеры России» в Генпрокуратуру на спектакль московского театра «Современник». Ее слова приводит РБК.

По ее мнению, скандал и обвинения театра в оскорблении ветеранов войны связаны с теми, кто не хотел, чтобы художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков. «Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра "Современник"», — привела актриса соображения тех, кто, как она считает, устроил этот скандал.

Ахеджакова отметила, что подобная ситуация была в «Театре.doc». «У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», — сказала она.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля театра «Современник» «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация московского театра «Современник» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы, роль которой исполнила Ахеджакова.

Виктор Рыжаков вступил в должность худрука «Современника» 4 января 2020 года, спустя несколько дней после того, как умерла Галина Волчек. Она была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера театра, а с 1977-го — его художественного руководителя.