Из монолога Ахеджаковой в спектакле убрали брань после жалобы «Офицеров России»

Администрация московского театра «Современник» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы «Первый хлеб» после жалобы организации «Офицеры России» в Генпрокуратуру. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на зрителей в зале.

Роль главной героини исполнила Лия Ахеджакова, в предыдущей версии спектакля в ее монологе присутствовала нецензурная брань.

Как сообщает корреспондент издания, по сюжету героиня Ахеджаковой в нетрезвом виде оказывается на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля театра «Современник» «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.