Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста

Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал на в своей Instagram-аккаунте его сын Сергей Боярский.

«Папа находится дома… Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… и наградил… Слава богу, папа был привит», — подчеркнул сын актера, добавив, что Михаил Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.

Ранее сообщалось, что 71-летнего актера госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией. Как отметил представитель Боярского в беседе с РИА Новости, артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревали COVID-19.

18 июля Боярский сообщил, что у него все хорошо, и поблагодарил поклонников за беспокойство о его состоянии. Он также призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

