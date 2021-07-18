Заразившийся коронавирусом Михаил Боярский вышел на связь из клиники

Заразившийся коронавирусом Народный артист России Михаил Боярский вышел на связь из клиники. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал пост, в котором поблагодарил поклонников за беспокойство о его состоянии.

«Спасибо что переживаете, все хорошо!», — написал артист. Он призвал поклонников вакцинироваться от коронавируса, поскольку «заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасете жизнь себе и близким». «Увидимся на спектаклях», — заключил Боярский.

В субботу, 17 июля, супруга артиста Лариса Луппиан сообщила, что Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного теста на COVID-19, после получения которого его выпишут из медучреждения.

Ранее сообщалось о госпитализации Михаила Боярского в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге после того, как у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Сам артист опроверг данные новости, заявив о «неверных сведениях» в распоряжении СМИ. Позже заведующая труппой Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло рассказала, что артист находится в стационаре и прошел обследование.