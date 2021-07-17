Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Боярского

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который ранее заразился коронавирусом, уже идет на поправку. Об этом стало известно RT со слов супруги актера Ларисы Луппиан.

«Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут», — рассказала Луппиан.

По ее словам, Боярский переносит заболевание в легкой форме, поскольку до этого успел пройти вакцинацию от коронавируса. В дальнейшем он также планирует ревакцинироваться, сообщила жена артиста. Она также призвала россиян последовать примеру Боярского и сделать прививку.

Ранее сообщалось, о госпитализации Михаила Боярского в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге после того, как у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Сам артист опроверг данные новости, заявив о «неверных сведениях» в распоряжении СМИ. Позже заведующая труппой Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло рассказала, что артист находится в стационаре и прошел обследование.