Народного артиста России Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, актер болеет уже седьмой день. Три дня назад его забрали под присмотр врачей в Боткинскую больницу. Сам 71-летний Боярский подчеркнул, что чувствует себя нормально.

UPD: в беседе с телеканалом «Звезда» Боярский опроверг информацию о собственной госпитализации. «У вас неверные сведения!», — сказал он.

16 февраля этого года стало известно, что Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Тогда же отмечалось, что его доставили в больницу через десять дней после вакцинации от COVID-19. Позже его супруга Лариса Луппиан предположила, что причиной плохого самочувствия могла стать ответная реакция организма на прививку. Анализ актера на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. 17 февраля народного артиста России выписали из больницы.