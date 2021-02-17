Народного артиста России Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, сообщил в Instagram-сторис.

«Дорогие друзья, я хочу обратиться ко всем, кто переживал за здоровье отца. Михаил Сергеевич едет домой, он выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Чувствует себя прекрасно», — заявил сын актера. Он добавил, что уже 18 февраля Боярский сыграет в вечернем спектакле в Театре имени Ленсовета.

Ранее стало известно, что через десять дней после вакцинации от коронавируса 71-летний артист был госпитализирован в Санкт-Петербурге с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Его супруга Лариса Луппиан предположила, что причиной плохого самочувствия стала ответная реакция организма на прививку. Анализ актера на COVID-19 оказался отрицательным.