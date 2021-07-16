В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского

Заведующая труппой Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло рассказала о самочувствии народного артиста России Михаила Боярского. Слова сотрудницы культурного учреждения передает 78.ru.

Попондопуло отметила, что ранее госпитализированный с коронавирусом Боярский чувствует себя хорошо. Известно также, что в настоящее время 71-летний актер находится под наблюдением врачей и два дня назад он прошел обследование и сдал все необходимые анализы.

«Но это были контрольные мероприятия, его результаты в порядке», — сказала Попондопуло, добавив, что про выписку на сегодняшний день информации нет. Он уточнила, что Боярский находится в стационаре и читает книги.

Ранее сообщалось, о госпитализации Михаила Боярского в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге после того, как у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Сам артист позже опроверг данные новости, заявив о «неверных сведениях» в распоряжении СМИ.