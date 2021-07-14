Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации из-за коронавируса

Народный артист России Михаил Боярский опроверг новости о собственной госпитализации из-за коронавируса. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Звезда».

«У вас неверные сведения!» — сказал он.

Ранее сообщалось, что 71-летнего актера три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге после того, как у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Как сказал представитель Боярского в комментарии для РИА Новости, артист находится дома и чувствует себя нормально. Отмечается, что у него лишь подозревают COVID-19.

16 февраля этого года стало известно, что Боярский был госпитализирован с высокой температурой и симптомами ОРВИ. На следующий день народного артиста России выписали из больницы.