Кончаловский предложил заплатить вдове Рязанова за американскую «Иронию судьбы»

Режиссер Андрей Кончаловский предложил заплатить вдове кинематографиста Эльдара Рязанова за американскую версию фильма «Ирония судьбы». Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Кончаловского, «было бы хорошо», если бы создатели ремейка заплатили Эмме Абайдуллиной. При этом он, комментируя новость о том, что ленту Рязанова переснимут в Голливуде, подчеркнул, что его не интересует происходящее в США.

Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала идею переснять фильм с американскими актерами. Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина также усомнилась в том, что у создателей получится повторить успех оригинальной ленты, которая, по ее словам, прошла проверку годами.

14 апреля стало известно, что советскую картину решили переснять в США. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Съемки картины начнутся летом в Бостоне.