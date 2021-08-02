Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой

Во МХАТе имени Горького опровергли слухи о бойкоте театра актерами из-за участия певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Об этом пресс-секретарь заведения Виктория Мусина-Пушкина сообщила «Газете.ru» в понедельник, 2 августа.

«Нам ничего не известно об этом бойкоте. Театр в данный момент находится в отпуске. Только 31 августа будет сбор труппы, когда все наши актеры вернутся после каникул», — объяснила Мусина-Пушкина.

Пресс-секретарь театра подчеркнула, что слухи о бойкоте не являются пиар-акцией МХАТа имени Горького. «Пиар с нашей стороны таким образом невозможен хотя бы по той причине, что мы находимся в отпуске», — уточнила она.

Ранее в понедельник стало известно, что МХАТ имени Горького намерен продолжить сотрудничество с Бузовой. Отмечалось, что с артисткой в скором времени будет заключен новый контракт. О том, что Бузова появится на сцене МХАТа в постановке про молодого Иосифа Сталина, впервые было объявлено в начале июня.