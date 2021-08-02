МХАТ продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой

МХАТ имени Горького продолжит сотрудничество с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

«Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру», — заявила Мусина-Пушкина.

Отмечается, что с певицей в скором времени будет заключен новый контракт. Также театр озвучит даты следующих показов спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой.

В июле сообщалось, что руководство МХАТа имени Горького решило перенести показы спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на неопределенный срок. Об этом говорил заместитель художественного руководителя учреждения Захар Прилепин. Ранее стало известно, что МХАТ подписал новый контракт с Бузовой на участие в спектаклях «Чудесный грузин», которые должны пройти 17 и 18 сентября. Тогда же в сети обнаружили договор, согласно которому Бузова получит около 234 тысяч рублей за исполнение роли в пьесе о молодом Иосифе Сталине.

