МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон

Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТа имени Горького в новом сезоне. Об этом сообщается в новой афише на сайте театра.

По доступной информации, спектакли с участием знаменитости пройдут 17 и 18 сентября. В сети также обнаружили договор, согласно которому Бузова получит 117 022 рублей за исполнение роли в пьесе о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». В постановке она играет артистку кабаре Беллу Шанталь.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТа, стало известно 6 июня. Артистка рассказала в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков отметил, что в спектакле «Чудесный грузин» телеведущая сыграет «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — объяснил он.