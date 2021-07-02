Путина попросили изгнать худрука МХАТа

Бывший худрук, а ныне президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, для этого необходимо уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. ... Все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — указала она.

Доронина заявила, что из театра «выгнали» талантливых артистов, а репертуар вместе с декорациями «почти уничтожен».

В пресс-службе МХАТа в ответ заявили, что артистка не появляется в театре и не видела ни одной премьеры. «Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц в своих корыстных интересах», — отметили в пресс-службе.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как певица Ольга Бузова сыграла на его сцене в спектакле «Чудесный грузин». «"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — выразил мнение Пушков.

Режиссер Никита Михалков раскритиковал решение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова взять Бузову в спектакль «ради хайпа». «Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера "ради хайпа"?», — задался он вопросом. Он предположил, что 23 миллиона подписчиков Бузовой в Instagram «в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ».

Сама Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».