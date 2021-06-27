Михалков предложил Бузовой поработать няней или билетершей

Российский режиссер Никита Михалков высказался об участии певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» и предложил ей поработать няней или билетершей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Режиссер раскритиковал решение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова взять Бузову в спектакль «ради хайпа». «Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актёра "ради хайпа"?», — задался вопросом Михалков в программе «Бесогон». Он предположил, что 23 миллиона подписчиков Бузовой в Instagram «в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ».

Также Михалков прокомментировал заявление заместителя худрука театра Захара Прилепина о том, что во МХАТе над Бузовой взяли шефство. «Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?», — предложил режиссер.

По его мнению, Бузову не следует «перевоспитывать» за счет зрителей. «Почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу?», — возмутился Михалков, добавив, что пригласить Бузову в спектакль — все равно, что устроить на работу офтальмологом в больницу.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как певица Ольга Бузова сыграла на его сцене в спектакле «Чудесный грузин». «"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — выразил мнение Пушков.

Сама Ольга Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».