Режиссер отказался сотрудничать с МХАТ после спектакля с Бузовой

Российский режиссер, создатель и руководитель театра Derevo Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с Московским художественным академическим театром (МХАТ). Решение было принято после того, как в спектакле «Чудесный грузин» одну из ролей сыграла телеведущая Ольга Бузова. Соответствующее открытое письмо режиссера было опубликовано во «ВКонтакте».

«Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи», — заявил Адасинский.

Он также выразил надежду, что «мракобесие закончится», a зрители вернутся в зал и увидят «то, ради чего этот театр и был построен».

Ранее Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».