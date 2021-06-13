МХАТ заключит с Бузовой новый контракт

МХАТ имени Горького хочет заключить новый контракт с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой после премьеры спектакля «Чудесный грузин». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, в театре все довольны работой экс-участницы «Дома-2», а художественный руководитель считает, что показы прошли успешно и при полном зале. Теперь МХАТ планирует пригласить Бузову исполнить роль Беллы Шанталь в сентябре этого года.

В пятницу, 11 июня, состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин». Позже телеведущая поделилась своими впечатлениями от игры на сцене. Бузова призналась, что это был «потрясающий день», и пожаловалась на усталость, потому что она «отдает всю себя».

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Певица рассказала, что в постановке «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина она будет «играть и петь». Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды. «Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.