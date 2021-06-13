Зюганов попросил разобраться с Бузовой во МХАТе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил министерство культуры разобраться с назначением певицы и экс-участницы «Дома-2» Ольги Бузовой на роль в спектакле во МХАТе имени Горького, сообщает РИА Новости.

«МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (до 2018 года была художественным руководителем и директором МХАТ — прим. "Ленты.ру") вообще гений в своем деле. Но если Бузову туда "засунули", то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные», — отметил Зюганов.

По его словам, назначение Бузовой на роль в спектакле МХАТ «иллюстрирует в целом стиль нынешней власти и правящей партии, которые не любят свою культуру и не понимают, что такое русский дух и русский мир».

О будущей работе во МХАТе Бузова рассказала 6 июня. По словам певицы, она будет задействована в спектакле «Чудесный грузин», посвященном юности Иосифа Сталина.