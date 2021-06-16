Прилепин сравнил Бузову с Вертинским

Российский писатель Захар Прилепин сравнил поп-певицу Ольгу Бузову с исполнителем Александром Вертинским. Он поделился мнением на своем YouTube-канале.

Прилепин провел параллели звездного феномена Бузовой с популярностью Вертинского в довоенный период. Он напомнил, что тогда Вертинский еще не был признанным классиком.

«В 30-е годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен, наркоман безусловный, кокаинист, человек, очень близкий к голубым лобби и голубым кругам, белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы», — заявил Прилепин. Он также отметил, что вместо физического устранения Вертинского руководитель СССР Иосиф Сталин пригласил его в страну и дал возможность гастролировать.

Прозаик назвал несерьезной критику Бузовой, вышедшей на сцену МХАТа в спектакле о Сталине. «Вон, Кира Муратова вообще снимала непрофессиональных актеров, лицедеев, уже вышедших в тираж. Шукшин Беллу Ахмадулину звал, Юрий Любимов звал Сажи Умалатову. Кого только кто не звал. Американские кинорежиссеры эту порнозвезду Сашу Грэй снимают в отличных, умных фильмах», — аргументировал Прилепин, добавив, что последнее слово всегда остается за режиссером проекта. Он также осудил тех, кто «смотрит телевидение с самыми чудовищными на свете сериалами с утра до вечера», но внезапно обиделся на театр за Бузову.

Ранее российский актер Станислав Садальский посетил спектакль «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького с участием певицы Ольги Бузовой и похвалил ее. Однако он отметил, что 25 миллионов подписчиков певицы «не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании».