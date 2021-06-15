Билан встал на защиту Бузовой после скандала с Губерниевым

Российский певец Дима Билан встал на защиту певицы и телеведущей Ольги Бузовой после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел ее до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Свое мнение артист выразил в посте на своей странице в Instagram.

«Оль, ты достойнее многих людей, которые льют на тебя грязь и хайпятся. Ты растешь на глазах у людей уже много лет, принимая обстоятельства с открытым забралом. В такие моменты хочется спросить: "Люди, вы что, звери?"», — написал он.

Билан отметил, что давно хотел опубликовать подобный пост, ведь люди «мыслят поверхностно и не вникают в колоссальный труд» артистки. «Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности!», — добавил он.

Артистка стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России. Губерниев спросил певицу, какая школа ей ближе — российская под руководством Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Эти слова довели Бузову до слез. «Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!» — сказала телеведущая.

Ранее генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки также поддержала Бузову после скандала и заявила о жестокости мужчин. «Что поделать. Мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью», — написала Канделаки. Она также отметила, что певица довела эфир до конца и произнесла «очень проникновенные слова о нашей сборной».