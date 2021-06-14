Садальский посетил спектакль с Бузовой во МХАТе и похвалил ее

Актер и блогер Станислав Садальский посетил спектакль «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького с участием певицы Ольги Бузовой и похвалил ее. Он рассказал об этом в Instagram.

«Скажу сразу: Ольга не портила спектакль, была в образе, и даже в некоторых местах была недурственна», — написал Садальский.

Однако он добавил, что 25 миллионов подписчиков певицы «не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании».

Актер поделился, что в спектакле была живая обезьянка, поэтому он смотрел только на нее. «Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно», — отметил артист.

Ранее российский режиссер, создатель и руководитель театра Derevo Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с Московским художественным академическим театром (МХАТ) после того, как в спектакле «Чудесный грузин» одну из ролей сыграла телеведущая Ольга Бузова.

О том, что Бузова появится на театральной сцене, стало известно 6 июня. Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». В свою очередь, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина ведущая будет играть «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — пояснил он.