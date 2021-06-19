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Пушков предсказал судьбу спектакля с Бузовой

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Фото: @buzova86

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предсказал судьбу спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой, прокомментировав заявление художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова о стоячей овации в театре.

По мнению Пушкова, аплодисменты зрителей не являются решающим фактором. «Я видел такие овации в Большом театре на скандальных "Детях Розенталя"» , — написал политик, добавив, что через пару месяцев «бездарно-пошлая опера была снята руководством театра за отсутствием зрителей».

Ранее Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как певица Ольга Бузова сыграла на его сцене в спектакле «Чудесный грузин». «"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — выразил мнение Пушков.

Сама Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».

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