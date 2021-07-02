МХАТ отреагировал на просьбу к Путину изгнать худрука театра

Секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина отреагировала на просьбу президента театра Татьяны Дорониной к российскому главе Владимиру Путину уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе», — отметила Мусина-Пушкина. В театре не исключают, что 87-летнюю артистку «в своих весьма корыстных интересах» использует некий круг лиц.

Секретарь заявила, что в театре письма Дорониной не видели и не знают, было ли оно действительно направлено Владимиру Путину. По ее мнению, можно предположить, что оно было написано в первую очередь для распространения в СМИ. «В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям», — заявила она, добавив, что Доронина не появляется в театре и не видела там ни одной премьеры.

Ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Она заявила, что из театра «выгнали» талантливых артистов, а репертуар вместе с декорациями «почти уничтожен».

Скандал во МХАТе разразился после того, как на его сцене в спектакле «Чудесный грузин» сыграла певица Ольга Бузова. Как объяснил Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».