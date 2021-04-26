Доронину вернули к руководству МХАТом из-за нарушений в театре

Народную артистку СССР Татьяну Доронину вернули к руководству Московским художественным академическим театром имени Горького. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министерство культуры России приняло такое решение из-за нарушений, выявленных в театре. Доронина, которая занимает пост президента, будет управлять учреждением вместе с Олегом Михайловым — врио директора. Теперь артистка сможет назначать худрука по согласованию с Минкультом. Ранее худрук был главным лицом в театре и назначался министерством.

Уточняется, что в ходе проверке во МХАТе обнаружили «серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ».

Все эти данные направили в Генпрокуратуру. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков обязан отчитаться перед Минкультом об устранении нарушений. Пока он остается на своем посту.

В 2018 году стало известно, что режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей заведение 30 лет. Позднее зрители МХАТа создали петицию за ограничение полномочий художественного руководителя театра. Они были недовольны тем, что, несмотря на введение специальной должности — президента театра, которую занимает Доронина, все решения принимает Бояков.