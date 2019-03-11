После увольнения из-за коньяка артисты МХАТ решили ограничить права руководителя

Артисты МХАТа имени Горького создали петицию за ограничение полномочий художественного руководителя театра.

После скандала, разразившегося вокруг увольнения актера Антона Хомятова из-за алкоголя, работники театра начали собирать подписи за изменение устава МХАТа. Они недовольны тем, что несмотря на введение министром культуры России Владимиром Мединским специальной должности — президента театра, которую занимает Татьяна Доронина, руководившая МХАТом с 1987 года, все решения принимает художественный руководитель Эдуард Бояков.

Ранее в марте Бояков столкнулся с Антоном Хомяковым в лифте и почувствовал, что от артиста пахнет спиртным. После спектакля Хомятову позвонил заведующий труппой и сообщил, что теперь его роль будет исполнять другой человек. По словам актера, он позволил себе выпить не более ста граммов коньяка из-за проблем с горлом. Также он отметил, что пить перед выступлением нормально и заверил, что так поступали Высоцкий, Даль, Папанов и Леонов.

Эдуард Бояков заявил, что считает недопустимым присутствие нетрезвых актеров на рабочем месте, он также запретил курить на территории театра.

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