Актер из МХАТ лишился работы из-за стопки коньяка

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков отстранил от спектаклей актера Антона Хомятова, от которого пахло алкоголем. После этого артист оказался в реанимации, сообщает «Говорит Москва».

По словам Хомятова, он позволил себе выпить не более ста граммов коньяка, потому что после нескольких выходов на сцену у него заболело горло. Затем у актера произошел диалог с Бояковым в лифте, в ходе которого руководитель театра решил уволить его.

После спектакля Хомятову позвонил заведующий труппой и сообщил, что теперь его роль будет играть актер из Малого театра. Когда артист услышал об отстранении, у него резко поднялось давление. Его отвезли в реанимацию.

8 марта Хомятов, последний раз отыграв Николая Кирсанова в «Отцах и детях», написал заявление об уходе из театра. По его словам, он не хотел продолжать полемику с руководителем МХАТ.

Актер заявил, что пить перед спектаклем — это нормально. По его словам, так делали Высоцкий, Даль, Папанов и Леонов.

Руководитель МХАТ заявил, что больше не допустит в театре присутствия нетрезвых актеров. Хомятов отметил, что непьющих артистов в МХАТе нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!