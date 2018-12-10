Ефремова заподозрили в новом скандале

Михаила Ефремова обвинили в скандальном поведении в одной из столичных клиник. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По информации СМИ, актер якобы устроил скандал на парковке у клиники, куда он привез на лечение свою мать Аллу Покровскую. Утверждалось, что он не смог сразу попасть в медицинское учреждение с женщиной, жаловавшейся на сильные боли в спине.

В комментарии телеканалу Ефремов опроверг эту информацию, заявив, что никаких инцидентов не было. Он назвал «бредом» утверждения, будто его автомобиль не пускали на парковку.

Актер также пояснил, что возил мать на плановые физиопроцедуры. «Все у нас хорошо, все в порядке», — заверил он.

В начале марта в одном из театров Самары произошел скандал с участием Ефремова. Зрители пожаловались, что актер вышел на сцену с опозданием, сильно пьяным и путал текст. На просьбу зрителей говорить громче артист ответил матом, к концу представления зал опустел. В свою очередь, Ефремов говорил, что его эпатажное поведение на сцене — это часть образа.

1 ноября Ефремов сказал в интервью киевской радиостанции «Новое время», что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла». В июне Ефремов дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором заявил, что передача Крымского моста Киеву решит конфликт с Украиной. В том же интервью актер посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.

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