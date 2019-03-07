Украинский танцор с тату Путина рассказал о наслаждении от людской ненависти

Украинский танцор балета Сергей Полунин получает удовольствие от негативной реакции на свои слова и действия. Об этом он сообщил в интервью изданию The Guardian, опубликованном в четверг, 7 марта.

«Энергия охватывает ваше сердце, ваш желудок, она почти выводит вас из равновесия. И это удивительно, потому что ты начинаешь чувствовать связь с миром», — высказался артист по поводу враждебности со стороны других людей. Он добавил, что это чувство вызывает зависимость, так как заставляет его чувствовать себя живым.

По словам танцора, ему приятно наблюдать, как от него отворачиваются сторонники. Его также не смущают и проблемы с работой, вызванные его высказываниями. «Единственный известный мне способ что-то построить — это разрушить все, а потом создать с нуля. Разрушение — самое потрясающее чувство в мире», — признался он.

Полунин рассказал, что получил множество агрессивных комментариев, когда начал публиковать посты, восхваляющие российского президента Владимира Путина. Он столкнулся с еще большим негативом, когда набил на груди татуировку с портретом главы государства. Артист заявил, что Администрация президента России не оценила его жесты и попросила «не засорять медиапространство».

15 января стало известно, что Парижская опера решила не приглашать Полунина в балет «Лебединое озеро». Поводом послужили его резкие слова в адрес танцоров-геев и призывы «давать подсрачники» полным людям.

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