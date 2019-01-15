Парижская опера отказалась от украинского танцора с татуировкой Путина

Парижская опера приняла решение не приглашать украинского танцора Сергея Полунина в балет «Лебединое озеро» в феврале. Об этом сообщается в ее Twitter.

«Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение отозвать приглашение артисту. Его слова не соответствуют нашим ценностям», — отмечается в посте.

Как передает телеканал France 24, Полунин высказывался в своем Instagram о танцорах-геях и полных людях.

«Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины. Потому что вы их не трахаете и потому что вы позор», — написал он, имея в виду гомосексуалов в балете.

«Предлагаю давать подсрачники, когда видите жирных людей. Это поможет им и подтолкнет решиться скинуть жир. Нет уважения лентяям. Хватит сидеть на попе!» — говорил он там же.

Полунин — страстный поклонник президента России Владимира Путина. Он сделал у себя на груди татуировку с его портретом.

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