Сергей Полунин показал татуировку с Путиным

Украинский танцор балета Сергей Полунин опубликовал в Instagram фотографию своей татуировки, на которой изображен президент России Владимир Путин.

Фото опубликовано @sergeipolunin

«Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», — написал Полунин.

Под другим постом танцор рассказал, что благодарен российскому президенту и «всем людям, кто выбрал добро».

20 ноября Полунин заявил, что многие СМИ относятся к Путину «плохо или несправедливо», и пообещал всегда защищать президента России. Многие подписчики негативно восприняли этот пост и решили, что танцор сошел с ума. Другие предположили, что страницу Полунина взломали хакеры.

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