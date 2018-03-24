В Европе признались в любви к России и Путину

Около 70 процентов греков положительно относятся к России, а 30 процентов считают Владимира Путина идеальным руководителем. Таковы данные опроса, проведенного для независимой некоммерческой исследовательской организации Dianeosis.

Общенациональный опрос был проведен в январе и феврале 2018 года с выборкой из 1250 человек. Выяснилось, что у 67 процентов слова «россияне» и «Россия» вызывают положительные эмоции. Треть опрошенных считают Россию хорошей альтернативой Евросоюзу. О США так сказали всего 10 процентов.

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30 процентов греков считают, что президент России Владимир Путин — самый лучший глава государства в мире. Следом идут канцлер ФРГ Ангела Меркель (о ней так сказали 14 процентов) и президент Франции Эмманюэль Макрон (13 процентов). Президента США Дональда Трампа считают лучшим лидером всего два процента респондентов.

В декабре 2017 года Фракийский университет имени Демокрита принял решение наградить президента России Владимира Путина своей Золотой медалью за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания.

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