Греция наградила Путина Золотой медалью

В посольстве Греции в России состоялась торжественная церемония передачи Золотой медали Фракийского университета имени Демокрита, присужденной президенту РФ Владимиру Путину за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания. Об этом сообщает сайт МИД России.

Ректор университета, вручившего награду, Ставрос Тулупидис заявил, что российский лидер все время содействует сохранению православного духа миролюбия и дружбы, духовности и культуры эллинизма, развитию взаимовыгодных связей между Россией и Грецией.

«В ответном слове посол России в Греции Андрей Маслов выразил признательность, отметил большой вклад университета в развитие российско-греческих гуманитарных связей, продвижение русского языка и культуры. Этому будет способствовать запланированное на 2018г. открытие в университете Русского центра в сотрудничестве с Фондом «Русский мир», — говорится в сообщении МИД.

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