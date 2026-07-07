«Полилог»: НАТО не грозит распад, но произойдет фактический раскол и наступит двоевластие

НАТО в перспективе не ждет распад, наиболее вероятно, альянс ждет временная стабильность, но внутренние проблемы приведут к его фактическому расколу. Об этом говорится в экспертно-аналитическом обзоре консалтинговой группы «Полилог», его результаты приводят «Известия».

«Сложившиеся противоречия способны привести [НАТО] к фактическому расколу и смещению фокуса ключевых членов: США перенаправит ресурсы и силы в Азиатско-Тихоокеанский регион, а Европа замкнется на своих проблемах. Это может привести к наступлению двоевластия с центрами в Брюсселе и Вашингтоне», — говорится в обзоре.

Основная причина, почему реального распада не произойдет — американским и европейским элитам выгодно, чтобы альянс продолжил существование. Дело не только в безопасности, но и в плотной сети бюрократических связей, промышленных интересов и межэлитных отношений, которая образовалась вокруг блока.

Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини заявила, что в НАТО постепенно растет разделение стран по отношению к украинскому конфликту и дальнейшему оказанию военной и экономической помощи Киеву. По ее словам, военный блок постепенно раскалывается на три группы.