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07:57, 7 июля 2026Россия

Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ объяснили

Алаудинов: Киев не забирает тела бойцов ВСУ по экономическим и политическим причинам
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Stringer / Reuters

Киевский режим отказывается забирать тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по политическим и экономическим причинам. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы должны понимать, что действительно сотни тысяч тел украинских бойцов, они не забираются с передовой всего лишь для того, чтобы не выплачивать деньги их родным и близким, для того, чтобы не признавать вот это количество своих погибших бойцов», — подчеркнул Алаудинов.

Командир пояснил, что за этим бездействием украинских властей скрываются именно политически и экономические нюансы.

До этого Министерство обороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки, чтобы провести гуманитарную акцию по передачи тел их погибших бойцов. Но Украина отказалась.

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