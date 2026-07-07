Алаудинов: Киев не забирает тела бойцов ВСУ по экономическим и политическим причинам

Киевский режим отказывается забирать тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по политическим и экономическим причинам. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы должны понимать, что действительно сотни тысяч тел украинских бойцов, они не забираются с передовой всего лишь для того, чтобы не выплачивать деньги их родным и близким, для того, чтобы не признавать вот это количество своих погибших бойцов», — подчеркнул Алаудинов.

Командир пояснил, что за этим бездействием украинских властей скрываются именно политически и экономические нюансы.

До этого Министерство обороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки, чтобы провести гуманитарную акцию по передачи тел их погибших бойцов. Но Украина отказалась.