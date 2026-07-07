ТАСС: Зеленский не хочет забирать тела бойцов ВСУ из Константиновки перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отказался забрать тела бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ), павших в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), которая 3 июля была взята под контроль российскими войсками. О причинах, почему украинский лидер определил для них такую судьбу, высказались в пророссийском подполье, передает ТАСС.

«Почему Киев не забирает своих? Во-первых, из-за того, что саммит НАТО на носу. Им нужно показывать "победы", а не горы трупов. Признать масштаб потерь — значит похоронить иллюзию контроля над ситуацией», — указал собеседник агентства. По его словам, такое серьезное поражение может поставить под удар финансирование конфликта, поэтому украинская сторона всеми силами будет его отрицать.

В подполье отметили, что Киев также не хочет выплачивать финансовую компенсацию семьям воевавших в Константиновке военнослужащих. Речь о сумме в 15 миллионов гривен (26,3 млн рублей) за каждого бойца.

«Умножьте это хотя бы на 5 тысяч. И получите сумму, взять которую попросту неоткуда. Им проще сделать вид, что этих солдат не существовало», — отметил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России решили провести гуманитарную акцию и выдать Украине тела бойцов ВСУ, оставшихся в Константиновке после перехода города под контроль ВС РФ. Позднее в ведомстве сообщили, что Киев по линии спецслужб отказался от предложения.