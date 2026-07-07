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08:00, 7 июля 2026Из жизни

Загадочные токсичные шары вынесло на пляж

В Австралии пляж оцепили после того, как на него вынесло загадочные токсичные шары
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Queensland Fire Department

В Австралии на пляж Форрест-Бич в Квинсленде вынесло загадочные шары — крупные серые объекты с трубами, которые власти сочли «потенциально опасными» и оцепили 50-метровой зоной отчуждения. Об этом сообщает Daily Mail.

Как минимум четыре предмета были обнаружены в выходные. Специалисты оперативно изъяли шары для изучения, однако их происхождение пока остается загадкой. Пожарные предупредили отдыхающих держаться подальше от любых подозрительных находок и немедленно звонить в службу спасения, поскольку объекты, по словам экспертов, могут быть токсичными или взрывоопасными.

Пользователи соцсетей выдвинули несколько версий: от топливных баков для спутников, содержащих токсичный гидразин, до контейнеров для контрабанды наркотиков или элементов коммерческого рыболовного снаряжения. Официальные лица пока не подтвердили ни одну из теорий.

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Летом 2025 года на побережье Нового Южного Уэльса, Австралия нашли серые шары неизвестного происхождения. Тогда Управление по охране окружающей среды штата (EPA) оперативно очистило пляжи.

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