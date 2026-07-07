Загадочные токсичные шары вынесло на пляж

В Австралии пляж оцепили после того, как на него вынесло загадочные токсичные шары

В Австралии на пляж Форрест-Бич в Квинсленде вынесло загадочные шары — крупные серые объекты с трубами, которые власти сочли «потенциально опасными» и оцепили 50-метровой зоной отчуждения. Об этом сообщает Daily Mail.

Как минимум четыре предмета были обнаружены в выходные. Специалисты оперативно изъяли шары для изучения, однако их происхождение пока остается загадкой. Пожарные предупредили отдыхающих держаться подальше от любых подозрительных находок и немедленно звонить в службу спасения, поскольку объекты, по словам экспертов, могут быть токсичными или взрывоопасными.

Пользователи соцсетей выдвинули несколько версий: от топливных баков для спутников, содержащих токсичный гидразин, до контейнеров для контрабанды наркотиков или элементов коммерческого рыболовного снаряжения. Официальные лица пока не подтвердили ни одну из теорий.

Летом 2025 года на побережье Нового Южного Уэльса, Австралия нашли серые шары неизвестного происхождения. Тогда Управление по охране окружающей среды штата (EPA) оперативно очистило пляжи.