Нетаньяху пожаловался Трампу на одного политика

N12: Нетаньяху жалобами просил Трампа не давать Эрдогану оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом попросил не продавать американские системы вооружений Турции. Нетаньяху пожаловался на взгляды президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет портал N12 со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

«Нетаньяху обратился с просьбой, и президент его выслушал. Поэтому не исключено, что президент передаст Эрдогану]послание в духе: "Слушай, может, просто немного сбавишь обороты по этому вопросу"», — говорится в статье.

Как указано, Нетаньяху заявил Трампу, что с помощью систем вооружения США и истребителей F-35 Турция может модернизировать свои ВВС. Президент Штатов в скором времени вылетает в Турцию для встречи с Эрдоганом и представителями НАТО в Анкаре.

Ранее Биньямин Нетаньяху пожаловался на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении еврейского государства. Израильский премьер добавил, что намерен «обратить внимание американских друзей» на высказывания Эрдогана, подчеркнув, что Израиль не игнорирует эти слова.

В мае Эрдоган в речи по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал Нетаньяху. Турецкий лидер призвал мусульман всего мира преподать израильскому премьеру урок.