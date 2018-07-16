Россиянин раскошелился на 400 тысяч евро из-за Путина

Портрет Владимира Путина «Всевидящий В.», написанный американским художником Дэвидом Датуной, продан неизвестному российскому бизнесмену за 400 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Датуны.

«​Я не был в России 20 лет. Здесь все очень поменялось. И это не только стадионы, парки, улицы, это люди. В Питере во время ПМЭФ мне заказали портрет Владимира Путина, каким я его вижу сейчас. В этот визит я его увидел таким — "всевидящим". Его присутствие ощущалось практически везде. Это ощущение я и постарался выразить в своей работе», — передает слова художника пресс-служба.

Датуна добавил, что посвятил картину «Всевидящий В.» еще и встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. «Я советую двум президентам заглянуть получше друг другу в глаза и надеюсь, что встреча действительно что-то сможет поменять в мире в лучшую сторону», — заявил он.

Дэвид Датуна — американский художник грузинского происхождения, коллекционер произведений искусства и автор нескольких инсталляций. Среди них «Путин — Мона Лиза» и «Водянова — любовь миллионов».

В июле российский бренд люксовых телефонов и смартфонов Caviar посвятил новый дизайн корпуса легендарного телефона Nokia 3310 встрече Путина и Трампа в Финляндии. Эксклюзивную кнопочную модель назвали Peacemakers («Миротворцы»).

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