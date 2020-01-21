Раскрыта личность отдавшего 400 тысяч евро за портрет Путина россиянина

Раскрыта личность отдавшего 400 тысяч евро за портрет президента России Владимира Путина россиянина: им оказался владелец Международной академии искусств в Санкт-Петербурге бизнесмен Кюри Усманов. Об этом сообщается в пресс-релизе коммуникационного агентства AV2, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 января.

Картину «Всевидящий В.» Усманов покажет 31 января на открытии Международной академии искусств. Новую галерею будет курировать автор полотна — знаменитый американский художник Дэвид Датуна.

О покупке картины, стоимость которой составила 400 тысяч евро, журналистам стало известно в июле 2018 года. По словам Датуны, портрет президента ему заказали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), и он решил изобразить его «всевидящим».

Дэвид Датуна — американский художник грузинского происхождения, коллекционер произведений искусства и автор нескольких инсталляций. Среди них «Путин — Мона Лиза», «Водянова — любовь миллионов», а также приклеенный к стене скотчем банан «Комик», который купили в декабре за 120 тысяч долларов.

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