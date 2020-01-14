Россиянин вознамерился продать свой помятый рисунок за 140 миллионов рублей

Россиянин вознамерился продать собственный детский рисунок за 140 миллионов рублей. Его предложение появилось на сайте объявлений Avito в понедельник, 13 января.

На помятом листе бумаги формата А4 изображен солдат на коне с красными поводьями. По информации в описании, работа называется «Красноармеец на лошади» и была создана в 1984 году. Автор картины — житель Москвы по имени Владимир — заверяет, что вложил в нее всю душу и весь детский восторг.

«Несомненно, она стоит дороже. Отдаю по бросовой цене из-за необходимости радикально поменять свою жизнь», — признался Владимир и добавил, что ничего искреннее и пронзительнее его рисунка в мировой живописи сделано не было.

Помимо этого, продавец пообещал будущему владельцу картины, что она принесет гармонию и любовь в его дом.

В декабре 2019 года обычный банан из продуктового магазина выставили на международной художественной ярмарке Art Basel как произведение искусства. Итальянский художник Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan) купил его в супермаркете в Майами, а затем прикрепил скотчем к стене в Парижской галерее Perrotin. Он оценил экспонат в 120 тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей), дав ему название «Комик».

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