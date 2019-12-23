Отец с сыном смастерили копию Lamborghini и получили взамен настоящую

Отец с сыном из американского штата Колорадо напечатали полноразмерную копию Lamborghini Aventador на 3D-принтере и получили взамен возможность покататься на настоящем спорткаре. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса компании в России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Физик Стерлинг Бакус (Sterling Backus) вместе с сыном Ксандером (Xander), увлекшись видеоигрой Forza, в течение двух лет мастерили в своем гараже копию автомобиля. Спустя некоторое время после окончания работы, накануне Рождества, они обнаружили на месте реплики настоящий Aventador S черного цвета.

Офис Automobili Lamborghini, выступающий против производства подделок своих автомобилей, предоставил семье в пользование на несколько дней настоящий спорткар. «Эта реальная история о настоящей страсти и преданности, которая заслуживает внимания», — подчеркнула директор по маркетингу и коммуникациям организации Катя Басси.

29 октября сообщалось, что найденную в заброшенном гараже Lamborghini Miura P400 S продали на аукционе RM Sotheby's за 1,2 миллиона фунтов (98,3 миллиона рублей). Суперкар был выпущен в 1969 году, его пробег составляет чуть более 29 тысяч километров. За эти годы автомобиль лишь однажды сменил владельца — последние 40 лет машина находилась в одних руках.

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