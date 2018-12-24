Украинский танцор с татуировкой Путина признался в любви к Трампу

Украинский танцор балета Сергей Полунин считает Дональда Трампа человеком с большим сердцем и поддерживает его действия на посту президента США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Моя поддержка президенту Дональду Трампу за то, что он делает этот мир более безопасным. Мое уважение к вам, и спасибо за то, что говорите правду про информационные каналы, которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям», — написал артист.

Он добавил, что посылает американскому лидеру свою любовь, и назвал Трампа любящим отцом с большим сердцем, который способен сделать мир лучше. Танцор выразил надежду, что глава государства «будет двигаться к свету».

26 ноября Сергей Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен российский президент Владимир Путин. Артист объяснил, что набил этот портрет, чтобы защитить Путина от негативной энергетики. Позднее Полунин сообщил, что получил российский паспорт, и заявил, что за Россией правда.

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