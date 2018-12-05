Украинский танцор решил защитить Путина от негативной энергетики

Танцор украинского происхождения Сергей Полунин рассказал, что решил набить на груди татуировку с Владимиром Путиным, чтобы защитить российского президента от «негативной энергетики». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сделал татуировку, когда была самая большая медиаатака на Россию и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту — слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики», — заявил артист.

В конце ноября Полунин показал в Instagram свою татуировку с президентом. «Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», — написал он под постом.

30 ноября украинский танцор опубликовал в соцсетях фотографию российского паспорта, выданного ему в конце октября. Полунин отметил, что Россия для него «всегда была и есть добром», поэтому он счастлив стать гражданином этой страны.

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