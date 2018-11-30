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Набивший татуировку с Путиным украинский артист получил российский паспорт

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Украинский танцор балета Сергей Полунин показал в Instagram российский паспорт. Согласно фотографии, документ был выдан ему в конце октября.

Фото опубликовано @sergeipolunin

«Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией!» — написал Полунин (орфография и пунктуация автора сохранены).

26 ноября Полунин похвастался в соцсетях татуировкой с президентом России Владимиром Путиным на своей груди. «Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», — написал он.

Ранее в том же месяце артист обвинил СМИ в плохом и несправедливом отношении к Путину, которого пообещал всегда защищать «своей энергией и любовью».

Сергей Полунин родился в Украинской ССР в 1989 году. Он работал ведущим солистом Королевского балета в Лондоне, а также приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин также снялся в таких фильмах, как «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Красный воробей» и «Щелкунчик и четыре королевства».

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