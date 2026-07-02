«Господи, какую дичь я написал!» Что думает лидер группы-сенсации «Бонд с кнопкой» о критике в сети, графомании и «Кухнях»?

Солист группы «Бонд с кнопкой» дал эксклюзивное откровенное интервью «Ленте.ру»

Солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в преддверии нового инди-фестиваля «Близость». и больших стадионных концертов группы дал развернутое откровенное интервью «Ленте.ру». В разговоре с Николаем Морозовым он рассказал о своих самых необычных подработках, сообщениях от девушек в личной переписке и о критике своей книги «Повреждения от прекрасного». Артист признался, что обвинения в графомании и мизогинии довели его до психотерапии, которая в итоге помогла ему перестать беспокоиться.

Золотухин признался в усталости от песни «Кухни»

По словам артиста, он понимает, что песня «Кухни» получилась очень удачной, но он очень устал от постоянного ее исполнения.

«Она нравится гражданам и согражданам. И пусть нравится. Это замечательно. Очень хорошо.... Мне просто не хочется столько раз ее играть», — признался солист группы, подчеркнув, что все равно будет ее играть на каждом выступлении, понимая что она любима его аудиторией.

«Надеюсь, кто-то из них послушает какие-нибудь другие песни, может, они тоже покажутся им достойными», — не без иронии добавил Золотухин.

Лидер «Бонда с кнопкой» объяснил аккуратность в выборе слов во время интервью

«Я стараюсь это делать, поскольку я очень много вещей в свое время сказал на эмоциях. За это я, собственно, и получаю по шапке», — посетовал он.

Графомания — это что? Это же чистая эмоция. Очень много вещей я сделал на эмоциях, правда. И иногда за них неловко. Например, за песню «Сидр»

По словам Золотухина, ему очень нравилось «говорить всякую дурь в интервью, не подбирая слова, нести какую-то парашу», но теперь за многое ему бывает неловко.

Я бы с удовольствием вернулся в состояние, когда можно говорить всякую дурь, чувствовать себя очень важным и немножко непонятым

Илья Золотухин рассказал о своих подработках

Артист признался, что в прошлом активно старался подработать, в том числе и в компаниях отца:

«Папа занимается разными вещами, — рассказал музыкант. — Вот, собственно, когда я ездил на Север, я работал у папы в конторе и на заводах, где он тоже работал».

В Нефтекамске я работал в цеху по производству кафеля, на стройке таунхаусов, на заводе ЖБИ-конструкций

«А еще на Таймыре работал, — признался Золотухин. — Там контора, которой сейчас уже нет, строила дорогу. Я там мыл сортиры, бортировал колеса и был доволен жизнью. Очень хорошее время, по которому я иногда скучаю».

Золотухин также вспомнил о двух неделях работы в ГБУ «Ритуал», куда устроился во время обучения в вузе. «Там работают замечательные люди. С очень смешным, даже любопытным взглядом на мир. Они спокойно могут покурить где-нибудь около церкви без палева. Я так не могу. Мне не хватает совести. У них она есть», — поведал Золотухин.

У них в хорошем смысле циничный взгляд. Главное — после этого цинизма перестроиться Илья Золотухин

Музыкант также вспомнил свою работу тьютором: «Сидишь с каким-то ребенком, делаешь с ним домашнее задание, а он бьет тебя по голове каким-нибудь молоточком игрушечным».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер «Бонда с кнопкой» оправдался за плохую книгу

Золотухин объяснил появление на свет его сборника рассказов «Повреждения от прекрасного», который возненавидели в интернете. «Мне было 23 года. Меня откровенно несло. Меня может нести очень долго и не тормозить. Я могу находиться в состоянии веселья и творческого угара очень долгое время», — признался Золотухин.

Исполнитель зарекся впредь писать книги, признав, что это получается у него не очень хорошо, а опыт сочинительства посчитал «довольно дерьмовым». Он затруднился назвать причины, которые толкнули его на написание большого труда. «Не помню даже, какая у меня была цель. Когда показал книжку маме, она сказала: “Ну хорошо, что ты не торчишь”», — сказал музыкант.

Я считаю, что эта книжка дерьмовая. Но отказаться от нее я уже не могу Илья Золотухин

Перед критиками, которые обвинили его в мизогинии из-за книги, Золотухин отказался извиняться. Он объяснил, что тексты для сборника были написаны на эмоциях.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Я должен себе сказать “наверное, так и есть, и за это стоит покаяться”? Но нет, я не могу покаяться в том, что я якобы мизогин. Простите, не могу», — сказал артист, добавив, что в книге главный герой не он сам, а лирический герой.

«Во-первых, это очень важно сказать, и надеюсь, что вы поставите дисклеймер этого потрясающего тейка: это не автобиография, потому что очень многим кажется, что я настолько сумасшедший и самовлюбленный тип, что написал автобиографию в 23 года», — подчеркнул Золотухин.

Делать какие-то выводы обо мне, прочитав эту книгу, наверное, не лучшее решение. Но, опять же, я не могу запретить людям составлять их мнение Илья Золотухин

Музыкант подытожил, что убрал книгу из официальной продажи в сети, назвав это жестом отчаяния.

Критика довела лидера «Бонда с кнопкой» до психотерапии

Из-за массовой ненависти в адрес «Повреждений от прекрасного» и самого Золотухина музыканту пришлось обратиться за помощью к психологу. Артист признался, что его задели критики, сделавшие выводы о его личности на основе его романа «Повреждения от прекрасного».

«От психолога мне нужен был совет, как продираться сквозь эту оценку. Я хочу, чтобы мое восприятие изменилось. Я хочу быть лучше как человек», — отметил он.

Меня крайне раздолбало все, что происходит в интернете, в том числе эта книга несчастная, треклятая, и гореть ей в аду вместе со мной, наверное. Меня раздолбало вечное обвинение в графомании

Илья Золотухин

«Я согласен с этим частично и понимаю, в чем проблема, вот я и попросил своего терапевта сказать, как мне слышать здравую критику среди вулкана говна», — подчеркнул музыкант. Он добавил, что психотерапия помогла ему стать уравновешеннее и меньше заикаться.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Золотухин признался, что не научился спокойно относиться к критике

По его словам, от критики бывает больно всегда. «К ней нельзя относиться спокойно, — поясняет он. — Это будет больно всегда. Я с большим интересом и с большой болью смотрю какие-то критические обзоры на себя. Это больно очень, потому что задевает эго. Ты же думаешь, что ты стараешься, что-то делаешь, а тебе говорят, что ты делаешь хрень. Эта критика не бывает безболезненной».

Золотухин порассуждал о нарциссизме и признался в страхе «потолка»

Психолог не стал ставить Золотухину диагноз «нарциссизм», но заявил, что у музыканта «есть потуги в эту сторону». Исполнитель назвал себя «нарцистом», отметив, что это его качество очевидно всем сторонним наблюдателям.

Это все со стороны виднее совершенно точно. Я же постоянно чувствую какой-то потолок в том, что происходит, и постоянно хочу пройти через него. И не всегда получается Илья Золотухин

Нарциссизм и исполнительное искусство неразрывно связаны, предположил Золотухин. Музыкант сказал, что «не хочет производить впечатление человека, у которого есть желание постоянного достигаторства». «У меня есть какая-то планка, которой я хочу соответствовать. Но достигаторство, успешный успех — это все немножко не про меня», — отметил он.

Лидер «Бонда с кнопкой» признался, что часто плачет

По словам артиста в прошлом он часто плакал с похмелья. «Сейчас я почти не пью. Но с похмелья просто лучше воспринимается все, к сожалению», — объяснил он, добавив, что и сейчас у него находятся поводы для крайне сильной эмоциональной реакции.

«Еще могу заплакать в театре, — признался артист. — Например, недавно смотрел спектакль «Алые паруса», где играли песни группы «я Софа», и в какой-то момент буквально разрыдался. Было здорово. На спектакле «Голубое и зеленое», который ставят студенты МГИКа, тоже поплакал. И как ошпаренный ходил после спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым... Я крайне сентиментальный. Я очень сильно очаровываюсь».

Артист рассказал о предложениях от девушек в соцсетях

Золотухин признался, что иногда в его личных сообщениях в соцсетях появляются предложения свиданий от девушек. Исполнитель подчеркнул, что отвечает на такие предложения вежливым отказом.

«Хотя извиняться и выражать сожаление тут неправильно. Но я все равно пишу: “Извините, к сожалению, не могу, у меня есть дама сердца”», — объяснил Золотухин.

Музыкант отметил, что предложений свиданий ему поступает не так уж много, поскольку он «в какой-то степени “ред флаг” (опасный тип — прим. «Ленты.ру»)».

Большое интервью с Ильей Золотухиным можно прочитать здесь.